Tesla уволит более 14 тысяч сотрудников по всему миру

Компания Tesla уволит около 14 тыс. сотрудников, а также введёт технологические паузы на производстве Cybertruck. Сокращения происходят на фоне усилий Tesla по сокращению расходов и повышению производительности. А изменения в производстве Cybertruck, возможно, обусловлены необходимостью доработки сборочных линий. Источник изображения: Tesla

Источник: 3dnews.ru