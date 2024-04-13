Tesla внезапно снизила стоимость подписки на «автопилот» FSD в два раза

Глава Tesla Илон Маск (Elon Musk) известен не только своими трудновыполнимыми обещаниями, но и порой противоречивыми действиями. Он долгое время утверждал, что комплекс ассистентов водителя FSD постоянно совершенствуется, а потому логично, что одноимённая опция дорожает, но на этой неделе Tesla для клиентов в США снизила стоимость подписки на эту опцию в два раза. Источник изображения: Tesla

Источник: 3dnews.ru