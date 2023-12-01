Компания Tesla провела мероприятие, посвящённое старту поставок её электрического пикапа Cybertruck. Глава компании Илон Маск (Elon Musk) в торжественной обстановке вручил первые десять автомобилей их владельцам. Вместе с тем были раскрыты характеристики футуристических электромобилей, а также их цены. Они, ожидаемо, отличаются от объявленных во время презентации авто в 2019 году. Источник изображений: Tesla

Источник: 3dnews.ru