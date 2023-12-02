Tesla выпустила самый дешёвый Cybertruck за $1500 — с максимальной скоростью 16 км/ч

Вслед за объявлением о начале поставок электрического пикапа Cybertruck, компания Tesla представила в четверг Cybertruck For Kids — миниатюрную копию Cybertruck, предназначенную для детворы в возрасте от 6 до 12 лет. Источник изображений: Tesla

Источник: 3dnews.ru