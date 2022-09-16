Тестирование рабочего стола KDE Plasma 5.26 с компонентами для использования на телевизорах

Доступна для тестирования бета-версия пользовательской оболочки Plasma 5.26. Протестировать новый выпуск можно через Live-сборку от проекта openSUSE и сборки от проекта KDE Neon Testing edition. Пакеты для различных дистрибутивов можно найти на данной странице. Релиз ожидается 11 октября.

Ключевые улучшения:

Предложено окружение Plasma Bigscreen, специально оптимизированное для больших экранов телевизоров и управления без клавиатуры c использованием пультов и голосового помощника. Голосовой помощник основан на наработках проекта Mycroft и применяет для управления голосовой интерфейс Selene, а для распознавания речи движок Google STT или Mozilla DeepSpeech. Помимо программ KDE поддерживается запуск мультимедийных приложений Mycroft. Окружение может использоваться для оснащения телеприставок и умных телевизоров. В состав также включено несколько компонентов, развиваемых проектом Bigscreen: Для управления через пульты используется набор Plasma Remotecontrollers, транслирующий события специализированных устройств ввода в события клавиатуры и мыши. Поддерживается как применение обычных телевизионных инфракрасных пультов (поддержка реализована при помощи библиотеки libCEC), таки и игровых пультов с интерфейсом Bluetooth, таких как Nintendo Wiimote и Wii Plus. Для навигации по глобальной сети применяется web-браузер Aura на основе движка Chromium. Браузер предлагает простой интерфейс, оптимизированный для навигации по сайтам с использованием телевизионного пульта. Имеется поддержка вкладок, закладок и просмотра истории посещений. Для прослушивания музыки и просмотра видео развивается мультимедийный плеер Plank Player, позволяющий воспроизводить файлы из локальной ФС.

Добавлен компонент KPipewire, позволяющий использовать Flatpak-пакет с мультимедийным сервером PipeWire в Plasma.

В Центре управления программами (Discover) реализован показ рейтинга контента для приложений и добавлена кнопка «Share» для передачи информации о приложении. Предоставлена возможность настройки частоты вывода уведомлений о доступности обновлений. При отправке рецензии разрешено выбрать другое имя пользователя.

Размер виджетов (плазмоидов) на панели теперь может изменяться по аналогии с обычными окнами через растягивание за край или угол. Изменённый размер запоминается. Во многих плазмоидах улучшена поддержка средств для людей с ограниченными возможностями.

В меню приложений Kickoff предложен новый компактный режим («Compact», по умолчанию не используется), позволяющий одновременно отобразить больше элементов меню. При размещении меню в горизонтальной панели предоставлена возможность показа только текста без пиктограмм. В общем списке всех приложений добавлена поддержка отсеивания приложений по первой букве названия.

В конфигураторе упрощён предпросмотр обоев рабочего стола (клик на обоях в списке теперь приводит к их временному отображению вместо текущих обоев). Добавлена поддержка обоев с разными изображениями для тёмной и светлой цветовых схем, а также возможность применения для обоев анимированных изображений и показа серии изображений в форме слайд-шоу.

Расширено число апплетов, в которых поддерживается навигация при помощи клавиатуры.

При начале набора в обзорном режиме реализовано использование введённого текста в качестве маски для фильтрации окон.

Предоставлена возможность переопределения кнопок для многокнопочных мышей.

Продолжено улучшение работы сеанса на базе протокола Wayland. Реализована возможность отключения вставки из буферам обмена средней кнопкой мыши и настройки сопоставления области ввода графического планшета с координатами экрана. Чтобы избежать размытия предоставлен выбор, выполнять масштабирование приложения силами композитного менеджера или самого приложения.

Источник: opennet.ru