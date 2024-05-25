Тестирование среды рабочего стола KDE Plasma 6.1

Доступна для тестирования бета-версия среды рабочего стола Plasma 6.1. Протестировать новый выпуск можно через Live-сборку от проекта openSUSE и сборки от проекта KDE Neon Testing edition. Пакеты для различных дистрибутивов можно найти на данной странице. Релиз ожидается 18 июня.

Основные изменения:

В композитном менеджере KWin реализована поддержка тройной буферизации, позволяющей добиться более плавной отрисовки и анимации. Суть тройной буферизации в наличии трёх экранных буферов — в первый осуществляется отрисовка, из второго осуществляется вывод на экран, а третий используется для продолжения непрерывного процесса отрисовки, если первый буфер был заполнен до завершения вертикальной развёртки. Применение третьего дополнительного буфера позволяет избавиться от задержки, возникающей при двойной буферизации из-за невозможности переключения между буферами отрисовки и вывода до завершения вертикальной развёртки (vblank).

Реализована поддержка технологии Explicit Sync, позволяющей приложениям информировать композитный менеджер на базе протокола Wayland о готовности вывода кадра на экран, что даёт возможность добиться снижения задержек и избавиться от появления артефактов при выводе графики. В частности, Explicit Sync решает проблемы с нарушением вывода и подвисаниями на системах с GPU NVIDIA и включённой поддержкой Wayland.

Добавлена поддержка портала (xdg-desktop-portal) Input Capture, применяемого для организации доступа к захвату ввода из изолированных приложений.

В KWin изменён метод определения активного экрана, на котором будут открываться новые окна. Активным теперь признаётся экран, с которым было последнее взаимодействие пользователя, например, перемещение мыши или установка фокуса ввода клавиатурой.

Интегрирован компонент для организации удалённого доступа к рабочему столу с использованием протокола RDP. Для настройки удалённого доступа в конфигуратор добавлена отдельная страница.

Предложен новый интерфейс редактирования рабочего стола, позволяющий настроить размещение панелей и управлять виджетами.

Добавлен настраиваемый барьер между экранами, упрощающий нажатие на элементы интерфейса, касающиеся границы между экранами, и решающий проблемы с автоскрытием примыкающих к границе панелей.

При использовании Wayland добавлена возможность фиктивного восстановления сеанса, позволяющая перезапустить приложения, которые были открыты в прошлом сеансе (сохранение позиции окон не пока обеспечивается).

Обеспечена синхронизация цвета RGB-подсветки клавиатуры с акцентным цветом, выбранным в настройках KDE.

Добавлена поддержка использования цветового профиля, встроенного в дисплей.

В менеджере приложений Discover обеспечена обработка ситуации, когда приложение в пакете Flatpak помечено как прекратившее существование, и ему на смену пришло другое приложение. В подобной ситуации пользователю будет выведен запрос, оставить старое приложение или перейти на новое.

Добавлена поддержка режима консервации аккумулятора, присутствующего во многих ноутбуках Lenovo IdeaPad и Legion.

Добавлена поддержка беспарольной блокировки экрана, которую можно использовать в качестве хранителя экрана.

Двойной щелчок мышью на виджете состояния аккумулятора теперь приводит к блокированию и разблокированию функции автоматической активации спящего режима, а прокрутка колесом мыши переключает активный режим энергопотребления.

В виджет с информацией о параметрах сети добавлено отображение номера беспроводного канала в дополнение к частоте.

В виджете с прогнозом погоды добавлена поддержка вывода предупреждений о снегопадах.

В интерфейсе задействованы слегка закруглённые углы.

В обзорном режиме улучшен алгоритм размещения окон.

Включён по умолчанию эффект, выделяющий позицию курсора, если качнуть курсор мышью.

Добавлен эффект для скрытия курсора мыши после определённого времени неактивности (по умолчанию отключён).

В конфигураторе страница с настройками клавиатуры переписана с использованием QML.

В конфигураторе на странице настройки графического планшета появилась возможность изменения параметров кнопок планшета и стилуса для их использования в качестве модификаторов, а не для запуска действий.

Интерфейс выбора обоев для рабочего стола избавлен от рамок и приведён к соответствию новому стилю страниц конфигуратора:

В системе вывода уведомлений задействована новая пиктограмма на кнопке отмены работ и обеспечена обрезка длинных заголовков по содержимому в центре, а не в левой части.

В тему Breeze добавлены символьные версии пиктограмм, связанных с шифрованием каталогов и размещением музыки. Обеспечен показ более корректных пиктограмм для звуковых и видео файлов, распространяемых в форматах, для которых отсутствуют отдельные пиктограммы.

Источник: opennet.ru