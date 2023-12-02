TeXstudio 4.7.0

После более трёх месяцев разработки состоялся выпуск 4.7.0 редактора документов LaTeX TeXstudio, написанного на языке C++ с использованием фреймфорка Qt (поддерживаются версии 5 и 6).

Список изменений:

автоматическое удаление вставленной закрывающей скобки, если открывающая была удалена нажатием backspace;

оптимизирован парсинг;

диалог TeXdoc теперь показывает пакеты (опционально все) в виде списка с возможностью поиска. Новая кнопка открывает онлайн-документацию по пакетам CTAN;

улучшена обработка ключевых значений с пробелами;

экономия памяти за счет чтения базы данных тезауруса только при первой необходимости;

исправление ввода акцентированных символов на OSX.

Источник: linux.org.ru