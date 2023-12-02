TeXstudio 4.7.0

После более трёх месяцев разработки состоялся выпуск 4.7.0 редактора документов LaTeX TeXstudio, написанного на языке C++ с использованием фреймфорка Qt (поддерживаются версии 5 и 6).
Список изменений:
- автоматическое удаление вставленной закрывающей скобки, если открывающая была удалена нажатием backspace;
- оптимизирован парсинг;
- диалог TeXdoc теперь показывает пакеты (опционально все) в виде списка с возможностью поиска. Новая кнопка открывает онлайн-документацию по пакетам CTAN;
- улучшена обработка ключевых значений с пробелами;
- экономия памяти за счет чтения базы данных тезауруса только при первой необходимости;
- исправление ввода акцентированных символов на OSX.
Источник: linux.org.ru