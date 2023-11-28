The Callisto Protocol получила бесплатную русскую озвучку, но не от разработчиков — где скачать и как установить

Российская студия перевода и озвучения Mechanics VoiceOver сообщила о выпуске долгожданного русского дубляжа для научно-фантастического хоррора The Callisto Protocol от Krafton и разработчиков из Striking Distance Studios. Источник изображения: Steam (Serial Humanist)
Источник: 3dnews.ru
Российская студия перевода и озвучения Mechanics VoiceOver сообщила о выпуске долгожданного русского дубляжа для научно-фантастического хоррора The Callisto Protocol от Krafton и разработчиков из Striking Distance Studios. Источник изображения: Steam (Serial Humanist)