The Rogue Prince of Persia от соавторов Dead Cells вышла в раннем доступе Steam, причём без привязки к Ubisoft Connect

Как и было обещано, 27 мая после задержки из-за неожиданного релиза Hades II в раннем доступе Steam стартовал роглайт-экшен The Rogue Prince of Persia от Ubisoft и разработчиков из студии Evil Empire (дополнения к Dead Cells). Источник изображений: Evil Empire

Источник: 3dnews.ru