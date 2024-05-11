Thermaltake выпустила кокпит GR500 для гоночных симуляторов и стенд для трёх мониторов

Thermaltake сообщила о выходе в продажу кабины для гоночных симуляторов GR500 и совместимой с ней подставки-держателя для трёх мониторов. Производитель уверяет, что установка способна обеспечить эффект погружения как при работе с тремя мониторами, так и при подключении гарнитуры виртуальной реальности. Источник изображений: Thermaltake

Источник: 3dnews.ru