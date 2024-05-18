Thorium 124.0.6367.218

17 мая состоялся 59-ый выпуск браузера Thorium, основанный на исходном коде Chromium 124.0.6367.218.

Основные изменения:

восстановлена поддержка аудио в формате AC3/E-AC3;

WebRTC теперь может использовать кодеки H.265/HEVC. В отличие от Chromium, в Thorium эта возможность доступна даже без аппаратного декодирования;

использован патч для защиты от снятия цифровых отпечатков;

добавлен флаг chrome://flags#side-panel-journeys для включения/отключения Journeys в боковой панели, которые могут раздражать;

добавлен флаг show-component-extension-options для включения/выключения отображения встроенных внутренних расширений, которые обычно скрыты;

настройка боковой панели теперь работает, даже если отключен флаг chrome-refresh-2023;

добавлен флаг командной строки —disable-thorium-dns-config для отключения конфигурации DNS, используемой в Thorium (по умолчанию используются два патча, чтобы сделать DNS-запросы более конфиденциальными и использовать DNS через HTTPS (DoH));

восстановлена поддержка FTP;

исправлена уязвимость CVE-2024-4671.

Браузер доступен для загрузки в форматах deb, rpm, AppImage и zip в нескольких вариациях – с оптимизациями для различных процессоров (SSE3, SSE4, AVX, AVX2).

Источник: linux.org.ru