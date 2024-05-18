Thorium 124.0.6367.218

17 мая состоялся 59-ый выпуск браузера Thorium, основанный на исходном коде Chromium 124.0.6367.218.
Основные изменения:
- восстановлена поддержка аудио в формате AC3/E-AC3;
- WebRTC теперь может использовать кодеки H.265/HEVC. В отличие от Chromium, в Thorium эта возможность доступна даже без аппаратного декодирования;
- использован патч для защиты от снятия цифровых отпечатков;
- добавлен флаг chrome://flags#side-panel-journeys для включения/отключения Journeys в боковой панели, которые могут раздражать;
- добавлен флаг show-component-extension-options для включения/выключения отображения встроенных внутренних расширений, которые обычно скрыты;
- настройка боковой панели теперь работает, даже если отключен флаг chrome-refresh-2023;
- добавлен флаг командной строки —disable-thorium-dns-config для отключения конфигурации DNS, используемой в Thorium (по умолчанию используются два патча, чтобы сделать DNS-запросы более конфиденциальными и использовать DNS через HTTPS (DoH));
- восстановлена поддержка FTP;
- исправлена уязвимость CVE-2024-4671.
Браузер доступен для загрузки в форматах deb, rpm, AppImage и zip в нескольких вариациях – с оптимизациями для различных процессоров (SSE3, SSE4, AVX, AVX2).
Источник: linux.org.ru