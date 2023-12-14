Threads начала тестировать интеграцию протокола ActivityPub

Платформа микроблогов Threads приступила к тестированию интеграции протокола ActivityPub — это значит, что публикации Threads станут доступными в Mastodon и на других платформах децентрализованных соцсетей. Это «предоставит людям больше выбора в том, как они взаимодействуют, и поможет контенту охватить больше читателей», сообщил глава M**a Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg). Источник изображения: Mohamed Nohassi / unsplash.com

Источник: 3dnews.ru