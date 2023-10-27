Threads обрастает функциями: голосования, поддержка GIF, счётчик просмотров и закреплённые публикации

В редакторе сообщений Threads появится возможность добавлять опросы и загружать файлы GIF, сообщила Meta✴. Глава Instagram✴ Адам Моссери (Adam Mosseri) добавил, что сейчас в Threads тестируются счётчик просмотров, а также закреплённые публикации в профилях и обсуждениях. Источник изображения: Mohamed Nohassi / unsplash.com

Источник: 3dnews.ru