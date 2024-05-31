TikTok готовит американскую версию приложения

TikTok приступил к работе по созданию американской версии приложения. Это делается в ответ на давление со стороны американских законодателей, которые обеспокоены тем, что китайская компания ByteDance, владеющая TikTok, может использовать личные данные американских пользователей в интересах своего государства. Источник изображения: Olivier Bergeron/Unsplash

Источник: 3dnews.ru