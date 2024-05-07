TikTok подал в суд на правительство США в попытке отменить закон о запрете приложения

TikTok подал в суд на правительство США, чтобы оспорить новый закон, согласно которому китайская холдинговая компания ByteDance должна либо продать TikTok, либо столкнуться с запретом приложения в США. TikTok считает, что этот закон нарушает свободу слова и несёт ущерб экономике. Источник изображения: Solen Feyissa/Unsplash

Источник: 3dnews.ru