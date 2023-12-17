TikTok сделал ставку на ролики длительностью более минуты, но не все этому рады

Резкий рост популярности сервиса коротких видео TikTok, который начался в 2020 году, заставил многих конкурентов, таких как F******k и YouTube, спешно работать над созданием собственных аналогов. Однако теперь платформа меняет курс и заставляет пользователей создавать и смотреть более продолжительные ролики. Источник изображения: GodLikeFarfetchd / Pixabay

Источник: 3dnews.ru