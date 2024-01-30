TikTok стимулирует пользователей снимать длинные горизонтальные видео

Похоже, что сервис TikTok хочет, чтобы пользователи платформы развернули свои смартфоны и начали снимать горизонтальные видео, в том числе продолжительностью более минуты. На это указывают рекомендации платформы, которые стали появляться у некоторых авторов контента. Источник изображения: Alexander Shatov/unsplash.com

Источник: 3dnews.ru