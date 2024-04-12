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TikTok тестирует виртуальных персонажей для рекламы — они могут отобрать доход у блогеров

TikTok рассматривает возможность добавления на платформу виртуальных рекламных персонажей (аватаров) на основе искусственного интеллекта, которые могут составить конкуренцию спонсорской рекламе в видеороликах обычных людей. Источник изображения: Solen Feyissa / unsplash.com
Источник: 3dnews.ru

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