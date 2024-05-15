Анонсируя свой новейший трекер для поиска потеянных вещений, компания Tile, по сути, назвала бесполезной метки Apple AirTags: их практически невозможно отследить, если кража или утеря объекта с таким трекером произошла в отдалённом районе. Бывший лидер рынка предлагает решение этой проблемы с помощью спутников. Источник изображения: Life360

Источник: 3dnews.ru