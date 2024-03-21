Тим Кук лично открыл в Шанхае восьмой Apple Store

Генеральный директор Apple Тим Кук (Tim Cook) прибыл в Шанхай ещё вчера, успев ознакомиться с местными достопримечательностями и некоторыми медийными личностями, но одной из главных целей его визита было личное участие в церемонии открытия нового фирменного магазина в этом китайском мегаполисе, который стал уже восьмым по счёту в его пределах. Источник изображения: Apple

Источник: 3dnews.ru