Тим Кук заявил, что Apple может организовать производство в Индонезии

Азиатский тур генерального директора Apple Тима Кука (Tim Cook) в этом году хоть и начался с Китая, логикой дальнейших перемещений руководителя компании доказывал, что она готова развивать присутствие производственных мощностей своих подрядчиков в других странах региона. После Вьетнама Кук отправился в Индонезию, сообщив местному президенту, что готов рассмотреть возможность локализации производства изделий Apple в этой стране. Источник изображения: Apple

Источник: 3dnews.ru