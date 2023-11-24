«Тинькофф» объявил о разработке антипода ChatGPT

Компания «Тинькофф» в настоящее время занимается разработкой собственных специализированных больших языковых моделей (LLM). Об этом сообщил директор «Тинькофф» по ИИ Виктор Тарнавский на международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey, которая сейчас проходит в Москве. Источник изображения: Pixabay

Источник: 3dnews.ru