Тодд Говард заинтриговал фанатов намёком на неанонсированные игры Fallout

Широко известно, что Bethesda Game Studios сейчас продумывает планы на Fallout 5, однако, судя по недавнему интервью Тодда Говарда (Todd Howard), это не единственный проект по франшизе, которым занята компания. Источник изображения: Steam (EMOJI QUEEN)

Источник: 3dnews.ru