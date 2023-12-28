Только BYD и Li Auto среди всех китайских компаний смогли выпускать электромобили и гибриды без убытков в 2023 году

Бурное развитие китайского рынка электромобилей, который уже давно стал крупнейшим в мире, за новостями о частом выходе новых моделей с впечатляющими характеристиками и привлекательными ценами скрывает неприглядную правду о финансовом состоянии многих участников. По сути, в этом году только BYD и Li Auto (Lixiang) смогли работать на китайском рынке электрифицированных машин без убытка. Источник изображения: Xiaomi

Источник: 3dnews.ru