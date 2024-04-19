Toshiba готовится сократить 5000 сотрудников в Японии или 7 % численности персонала

Не первый год подряд японская корпорация Toshiba пытается вылезти из долговой ямы, и состоявшейся в прошлом году приватизацией дело не ограничилось. Численность персонала компании в Японии, как сообщает Nikkei Asian Review, будет уменьшена на 5000 человек, что соответствует 7 % штатной численности сотрудников. Источник изображения: Toshiba

Источник: 3dnews.ru