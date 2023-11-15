Toshiba несёт убытки на фоне негативных показателей бизнеса Kioxia и сокращения спроса на HDD

Корпорация Toshiba обнародовала показатели деятельности в I полугодии 2023 финансового года, которое было закрыто 30 сентября. Выручка за шесть месяце составила ¥1,5 трлн ($9,98 млрд) против ¥1,6 трлн годом ранее. Таким образом, падение в годовом исчислении зафиксировано на уровне 6 %. Впрочем, негативные тенденции рынка отразились и на Seagate с Western Digital. За рассматриваемый период компания понесла чистые убытки в размере ¥52,14 млрд ($347,57 млн). Для сравнения: в течение первого полугодия 2022 финансового года Toshiba показала чистую прибыль около ¥100,66 млрд. Если рассматривать только II квартал 2023 финансового года, то Toshiba получила ¥26,7 млрд (примерно $176,77 млн) чистых убытков. Для сравнения: годом ранее была продемонстрирована чистая прибыль в размере ¥74,77 млрд. При этом квартальная выручка в годовом исчислении снизилась с ¥854,56 млрд до ¥793,54 млрд, то есть, на 7,1 %.

Источник: 3dnews.ru