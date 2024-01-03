Toxic-0.13.1

toxic — это клиентское приложение для безопасного протокола обмена сообщениями tox.
toxic предоставляет cli-интерфейс, текстовый чат, аудио и видео звонки, передачу и прием файлов, несколько простых игр.
Новое в релизе 0.13.0, вышедшем две недели назад:
- Добавлен соревновательный онлайн-режим для игры змейка.
- Добавлена команда /autoaccept on для автоматического приема входящих передач файлов.
- Стало возможным установить уникальное имя для каждой группы.
- Вывод команды /whois в групповых чатах теперь включает IP-адрес, если установлено прямое соединение(требует tox-сервер, собранный с ENABLE_TOX_EXPERIMENTAL).
- Улучшено меню help и некоторые сообщения об ошибках.
- В груповом чате:
- Убрано автозаполнение некоторых недопустимых команд.
- Жертвы команды /ignore больше не могут преодолеть ее действие путем переподключения к группе.
- Перестали отображаться уведомления о выходе, если для show_group_connection_msg установлено значение false
Корректирующий релиз 0.13.1 продолжает очистку кода и добавляет несколько исправлений ошибок, в частности read_after_free и memory_leak.
Также в репозитории c-toxcore наметилось возобновление активной разработки, с чем я вас и поздравляю.
Источник: linux.org.ru