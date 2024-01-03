Toxic-0.13.1

toxic — это клиентское приложение для безопасного протокола обмена сообщениями tox.

toxic предоставляет cli-интерфейс, текстовый чат, аудио и видео звонки, передачу и прием файлов, несколько простых игр.

Новое в релизе 0.13.0, вышедшем две недели назад:

Добавлен соревновательный онлайн-режим для игры змейка.

Добавлена команда /autoaccept on для автоматического приема входящих передач файлов.

Стало возможным установить уникальное имя для каждой группы.

Вывод команды /whois в групповых чатах теперь включает IP-адрес, если установлено прямое соединение(требует tox-сервер, собранный с ENABLE_TOX_EXPERIMENTAL).

Улучшено меню help и некоторые сообщения об ошибках.

В груповом чате: Убрано автозаполнение некоторых недопустимых команд. Жертвы команды /ignore больше не могут преодолеть ее действие путем переподключения к группе. Перестали отображаться уведомления о выходе, если для show_group_connection_msg установлено значение false



Корректирующий релиз 0.13.1 продолжает очистку кода и добавляет несколько исправлений ошибок, в частности read_after_free и memory_leak.

Также в репозитории c-toxcore наметилось возобновление активной разработки, с чем я вас и поздравляю.

Источник: linux.org.ru