Третий кандидат в релизы свободной RPG-игры FreedroidRPG

По прошествии трёх лет с момента выхода предыдущей редакции изометрической RPG-игры FreedroidRPG, проект опубликовал третий, предположительно финальный, кандидат версии 1.0. Исходные тексты и установщики для Windows и macOSX доступны на зеркалах FTP и HTTPS. Для Linux подготовлен AppImage. На 26 декабря 2022 года запланирован выход в Steam. Финальные штрихи включают в себя доработку интерфейса пользователя, новые звуковые эффекты и композицию за авторством pekpek. Проект приглашает к сотрудничеству тестировщиков и переводчиков.