Сезон праздников только начался, а какая же вечеринка без хорошей музыки. Известный производитель аудиоустройств Tronsmart, которые обычно сочетает высокую функциональность и доступные цены, предлагает по случаю праздничного сезона пользователям популярную беспроводную колонку Tronsmart T7 Lite. Tronsmart T7 Lite может похвастаться захватывающим звучанием с усиленными басами благодаря двум полнодиапазонным динамикам и трём пассивным излучателям. В результате вы получаете мощные и пробивные басы, которые, несомненно, сделают каждый бит незабываемым. Несмотря на мощное звучание, T7 Lite обладает ультра-портативным дизайном, что позволяет её брать с собой, куда бы вы не направлялись. В течение ограниченного времени, с 1 по 9 января, будет действовать эксклюзивное предложение OZON на эту элегантную и мощную портативную колонку, цена которой будет снижена на этот период до 3490 рублей.

Источник: 3dnews.ru