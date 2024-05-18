trurl 0.13

15 мая состоялся выпуск 0.13 консольной утилиты trurl, написанной на языке C с использованием библиотеки libcurl. Утилита предназначена для разбора и других манипуляций с URL-адресами.

trurl – это инструмент в духе tr, но для URL-адресов:

$ trurl —url https://www.linux.org.ru/help/rules.md —get ‘{path}’

/help/rules.md

$ trurl —url https://www.linux.org.ru —append path=forum

Список изменений:

освобождение выделенной памяти при ошибках OOM;

короткие ключи больше не требуют разделения аргумента пробелами;

добавление сегментов пути только при первой итерации;

другие мелкие исправления.

Видео-презентация (1:05:53).

Источник: linux.org.ru