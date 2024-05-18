trurl 0.13

15 мая состоялся выпуск 0.13 консольной утилиты trurl, написанной на языке C с использованием библиотеки libcurl. Утилита предназначена для разбора и других манипуляций с URL-адресами.
trurl – это инструмент в духе tr, но для URL-адресов:
$ trurl —url https://www.linux.org.ru/help/rules.md —get ‘{path}’
/help/rules.md
$ trurl —url https://www.linux.org.ru —append path=forum
https://www.linux.org.ru/forum
Список изменений:
- освобождение выделенной памяти при ошибках OOM;
- короткие ключи больше не требуют разделения аргумента пробелами;
- добавление сегментов пути только при первой итерации;
- другие мелкие исправления.
Видео-презентация (1:05:53).
Источник: linux.org.ru