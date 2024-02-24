TSMC открыла в Японии первое предприятие и пообещала построить второе

Насыщенную событиями неделю завершила церемония открытия первого предприятия TSMC в Японии, которое уже построено и начнёт выдавать продукцию до конца этого года. Предполагаемое появление в Японии ещё двух предприятий TSMC позволит последней из компаний закрепиться на местном рынке, уже сейчас клиентами TSMC готовы стать Sony и Renesas. Источник изображения: TSMC

Источник: 3dnews.ru