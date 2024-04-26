TSMC представила техпроцесс N4C — благодаря ему 4-нм чипы станут дешевле

Компания TSMC представила новый техпроцесс класса 4–5 нм — N4C. Он призван снизить себестоимость продукции на его основе на 8,5 % по сравнению с процессом N4P, при этом сохранив преемственность по технологической оснастке и средствам проектирования. Кроме того, N4C призван обеспечить снижение уровня брака при производстве чипов. Источник изображений: TSMC

Источник: 3dnews.ru