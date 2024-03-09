TSMC светят около $5 млрд субсидий на строительство предприятий в Аризоне

Тайваньская компания TSMC имеет все основания быть самым нетерпеливым потенциальным получателем субсидий властей США по «Закону о чипах», поскольку согласилась начать строительство двух предприятий в Аризоне по контрактному выпуску полупроводниковых компонентов с явным расчётом на финансовую поддержку властей страны. Судя по свежим слухам, пока ей полагается более $5 млрд. Источник изображения: TSMC

Источник: 3dnews.ru