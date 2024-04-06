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TSMC заявила, что последствия землетрясения не вынудят её пересмотреть годовой прогноз по выручке

На уходящей неделе землетрясение на Тайване, которое стало сильнейшим за предыдущие 25 лет, заставило немало поволноваться инвесторов, поскольку на острове сосредоточены передовые предприятия по выпуску чипов, включая заводы компании TSMC. Она к концу недели решила заявить, что не будет пересматривать годовой прогноз по выручке в свете недавних событий. Источник изображения: TSMC
Источник: 3dnews.ru

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