TSMC значительно нарастит производственные мощности на Тайване для удовлетворения спроса на ИИ-чипы

В ответ на высокий спрос на чипы для искусственного интеллекта тайваньский контрактный производитель микросхем TSMC вновь начал масштабное расширение у себя на родине. Оно включает оснащение уже имеющихся фабрик новым оборудованием, строительство новых заводов для производства чипов согласно технологическим нормам 2-нм, а также строительство новых фабрик упаковки чипов по передовым технологиям. Источник изображения: TSMC

Источник: 3dnews.ru