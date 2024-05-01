Туманность Бегущий цыплёнок запечатлели с высокой детализацией

Астрофотограф Род Празерес (Rod Prazeres) представил результаты своего проекта — снимок туманности IC 2944, известной также как Бегущий цыплёнок, поскольку своим видом она напоминает бегущую с расправленными крыльями птицу. Работа над проектом заняла 42 часа. Туманность Бегущий цыплёнок (IC 2944). Источник изображений: astrobin.com

Источник: 3dnews.ru