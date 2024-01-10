Принадлежащий Amazon сервис потоковых трансляций Twitch намерен сократить 35 % персонала или около 500 человек, что является последним шагом в серии сокращений рабочих мест компании, сообщил ресурс Bloomberg со ссылкой на информированные источники. Вполне возможно, что об этом официально объявят уже сегодня. Источник изображения: Caspar Camille Rubin/unsplash.com

Источник: 3dnews.ru