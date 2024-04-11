Тяжелейший путь, который того стоил: «Ростелеком» перевёл свои дата-центры на российское оборудование YADRO

Компания «Ростелеком» в рамках комплексной программы импортозамещения полностью перевела свои ЦОД на отечественное оборудование. Об этом, как сообщает «Интерфакс», на форуме «Открытые инновации» объявил президент «Ростелекома». В качестве альтернативы серверам и СХД зарубежного производства выбраны решения российского производителя IT-оборудования YADRO («КНС групп»). Эта компания предлагает такие продукты, как серверы Vegman, СХД Tatlin.Unified, объектные хранилища корпоративного уровня Tatlin.Object и системы резервного копирования Tatlin.Backup. Кроме того, в ассортименте YADRO представлены 25GbE-коммутаторы Kornfeld.

Источник: 3dnews.ru