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У Apple не получилось увернуться от антимонопольного дела по поводу облачных игр и браузеров в Великобритании

Апелляционный суд Лондона принял решение о продолжении судебного разбирательства между компанией Apple и Управлением по конкуренции и рынкам (CMA) Великобритании. В рамках этого дела в отношении Apple проводится антимонопольное расследование по поводу запрета облачных игр в App Store и практик, направленных на предоставление доминирующего положения браузеру Safari на мобильных устройствах. Источник изображения: 9to5Mac
Источник: 3dnews.ru

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