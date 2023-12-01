У Apple не получилось увернуться от антимонопольного дела по поводу облачных игр и браузеров в Великобритании

Апелляционный суд Лондона принял решение о продолжении судебного разбирательства между компанией Apple и Управлением по конкуренции и рынкам (CMA) Великобритании. В рамках этого дела в отношении Apple проводится антимонопольное расследование по поводу запрета облачных игр в App Store и практик, направленных на предоставление доминирующего положения браузеру Safari на мобильных устройствах. Источник изображения: 9to5Mac

Источник: 3dnews.ru