Серьёзный сбой произошёл в работе ИИ-сервисов ChatGPT, Claude, Gemini и Perplexity. Пользователи жаловались на недоступность данных служб. Эксперты не исключают, что причиной второго за день сбоя ChatGPT могла стать очередная масштабная кибератака, что показало уязвимость системы перед различного рода проблемами. Источник изображения: Kandinsky

Источник: 3dnews.ru