У M**a будет уже 350 тыс. ускорителей NVIDIA H100 к концу 2024 года

К концу 2024 года компания M**a планирует иметь в распоряжении 350 тыс. ускорителей NVIDIA H100. А общая произвдительность всех ИИ-чипов компании будет эквивалента 600 тыс. H100. Об этом сообщил основатель M**a Марк Цукерберг в своём I*******m. M**a заинтересовалась ускорителями AMD Instinct MI300, а также разработала собственный ИИ-чип MTIA. В интервью ресурсу The Verge глава M**a уточнил , что для создания продуктов, которые компания хотела бы иметь в своём портфолио, необходимо разработать сильный искусственный интеллект (AGI). В настоящее время компания занимается проектом по развёртыванию метавселенной, который приносит ей пока только миллиардные убытки. но M**a верит, что за сочетанием ИИ и метавсленными будущее.

Источник: 3dnews.ru