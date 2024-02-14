У марсохода Perseverance отказала заслонка спектрометра SHERLOC — в NASA попытаются её починить

В NASA сообщили, что защищающая оптику ультрафиолетового спектрометра SHERLOC заслонка перестала нормально открываться. Это тем более обидно, что марсоход подобрался к месту впадения древней реки в доисторическое озеро. Команда специалистов изучает проблему, чтобы попытаться восстановить работоспособность прибора. Источник изображений: NASA

Источник: 3dnews.ru