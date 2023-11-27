У некоторых пользователей из «Google Диска» пропали файлы за несколько месяцев — компания запустила расследование

Пользователи облачного хранилища «Google Диск» столкнулись с потерей доступа к своим файлам. Есть сообщения как о полном исчезновении файлов из облачного сервиса, так и о потере доступа к файлам и других проблемах с облачным хранилищем. На данный момент компания Google проводит расследование инцидента и пытается решить проблему, а также рекомендует пострадавшим не вносить никаких изменений в «Google Диск».

Источник: 3dnews.ru