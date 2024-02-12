У смарт-часов Apple Watch 9 и Watch Ultra 2 отмечена проблема «призрачных» касаний

Некоторые пользователи смарт-часов Apple Watch 9 и Apple Watch Ultra 2 столкнулись с проблемой «призрачных» касаний, когда экран самопроизвольно активируется без касания к нему, а изображение начинает «прыгать», что затрудняет ввод пароля и может привести к случайному телефонному звонку. Apple направила авторизованным сервисам служебную записку, в которой сообщила, что «знает» и «расследует» данную проблему. Источник изображения: Apple

Источник: 3dnews.ru