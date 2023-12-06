У старейших видео в I*******m пропал звук

Многие из самых старых видео в соцсети I*******m лишились звука, а при попытке их воспроизведения появляется уведомление «видео не имеет звука». По всей видимости, проблема затрагивает ролики, опубликованные на платформе до конца 2014 года. Источник изображения: Kirill Averianov / pixabay.com

Источник: 3dnews.ru