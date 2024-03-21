У Tencent упали темпы роста выручки —компания удвоит объём выкупа акций

Китайская Tencent Holdings доложила о более слабом, чем ожидалось, росте выручки по итогам IV квартала 2023 года. Из-за сокращения доходов компании от игр её выручка увеличилась лишь на 7 %. При этом в текущем году Tencent намеревается как минимум удвоить выкуп собственных акций. Источник изображений: tencent.com

Источник: 3dnews.ru