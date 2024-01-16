У «ВКонтакте» произошёл массовый сбой — мобильные приложения ничего не загружают, а веб-версия работает не полностью

У мобильного приложения «ВКонтакте» произошёл массовый сбой — многие пользователи из России и других стран сообщают о том, что в их приложениях социальной сети для iOS и Android ничего не загружается. У веб-версии «ВКонтакте» тоже наблюдаются проблемы в работе, хотя и не столь масштабные. При запуске мобильного приложения VK многие пользователи видят лишь бесконечную загрузку ленты новостей, сообщений и других разделов платформы. На сайте vk.com в некоторых разделах, например, в группах, отображается сообщение: «Страница, которую вы ищете, временно недоступна. Пожалуйста, повторите попытку позже». Повторение попытки, очевидно, результата не приносит.

Источник: 3dnews.ru