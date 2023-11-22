У «ВКонтакте» произошёл массовый сбой — пользователи не могут попасть в соцсеть

У «ВКонтакте» произошёл массовый сбой — многие пользователи из России и других стран, как ближнего, так и дальнего зарубежья столкнулись с тем, что не могут войти в социальную сеть, как в настольной, так и в мобильной версиях платформы. У некоторых пользователей не работает раздел сообщений. При запуске приложения VK отображается следующее сообщение: «Ошибка загрузки. Проверьте подключение к сети и повторите попытку». На сайте vk.com отображается другое сообщение: «Страница, которую вы ищете, временно недоступна. Пожалуйста, повторите попытку позже». Повторение попытки, очевидно, результата не приносит. Также не открывается раздел сообщений и какие-либо другие сервисы платформы.

Источник: 3dnews.ru