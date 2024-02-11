Ubisoft притормозит работу с виртуальной реальностью из-за слабых продаж Assassin’s Creed Nexus VR

Из-за плохих продаж Assassin’s Creed Nexus VR компания Ubisoft пока не будет увеличивать инвестиции в сегмент виртуальной реальности. Об этом сообщил в ходе финансового отчёта её генеральный директор Ив Гиймо (Yves Guillemot). Источник изображения: Ubisoft

Источник: 3dnews.ru