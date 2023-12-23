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Ubisoft расследует взлом своих систем — хакеры чуть было не украли 900 Гбайт данных

Ubisoft заявила, что занимается проверкой заявлений о проникновении хакеров в её системы и предпринятых ими попытках украсть данные. В компании «знают о предполагаемом инциденте и в настоящее время проводят расследование», сообщил представитель французского издателя. Источник изображения: ubisoft.com
Источник: 3dnews.ru

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