Ubisoft расследует взлом своих систем — хакеры чуть было не украли 900 Гбайт данных

Ubisoft заявила, что занимается проверкой заявлений о проникновении хакеров в её системы и предпринятых ими попытках украсть данные. В компании «знают о предполагаемом инциденте и в настоящее время проводят расследование», сообщил представитель французского издателя. Источник изображения: ubisoft.com

Источник: 3dnews.ru